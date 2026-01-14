Ausweichmanöver in Sils im Domleschg GR endet mit Frontalkollision

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge am Dienstag auf der Nationalstrasse N29 in Sils im Domleschg ist ein Beifahrer mittelschwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuglenker zogen sich gemäss der Polizei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die drei Männer ins Spital Thusis.

(Keystone-SDA) Ein 46-jähriger Mann fuhr Richtung Thusis und geriet mit seinem Lieferwagen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung.

Nach rechts konnte der 38-Jährige mit seinem Auto gemäss der Polizei nicht ausweichen, weil sich dort ein Fels befindet. Der Mann lenkte sein Fahrzeug daher nach links und es kam zur seitlich-frontalen Kollision. Dabei wurde sein 41-jähriger Beifahrer mittelschwer verletzt.