Schweiz verbunden

Auto überschlägt sich nach Kollision in Schöftland

Keystone-SDA

Eine 53-jährige Autolenkerin ist bei Schöftland AG neben die Strasse auf eine Wiese geraten. Beim Wiedereinlenken auf die Fahrbahn streifte sie das dort fahrende Auto einer 63-Jährigen. Dieses schleuderte auf ein Bord, kollidierte mit einem Kandelaber und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die Kollision wurden die beiden Fahrerinnen leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in Spitäler transportiert. An den Fahrzeugen dürften laut der Polizei Totalschäden entstanden sein.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Aus welchem Grund die 53-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf einer geraden Strecke neben die Fahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

