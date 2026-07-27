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Auto brennt auf Berninapass-Strasse bei Pontresina GR komplett aus

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Montagmittag während der Fahrt von Pontresina in Richtung Bernina-Passhöhe auf Höhe der RhB-Station Bernina Suot in Brand geraten. Der Personenwagen brannte komplett aus. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin konnten sich in Sicherheit bringen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr Samedan-Pontresina brachte das Feuer unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Strasse war für rund zwei Stunden gesperrt und wurde danach einseitig geführt. Ein Team der Rettung Oberengadin brachte die beiden Fahrzeuginsassen zur Kontrolle ins Spital nach Samedan.

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