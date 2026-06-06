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Auto brennt bei Unfall in Rickenbach SZ aus

Keystone-SDA

Eine Person ist am Freitagabend bei einer Selbstkollision in Rickenbach SZ leicht verletzt worden. Das Auto geriet nach dem Aufprall in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 18-jährige Autofahrerin war kurz vor Mitternacht mit drei Mitfahrenden auf der Ibergereggstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Im Gebiet Chilenwald sei das Fahrzeug in einer Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen frontal mit einer Steinmauer kollidiert, teilte die Polizei weiter mit.

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Kurz nach dem Unfall geriet der Personenwagen in Vollbrand, den die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz rasch löschen konnte.

Am Personenwagen entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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