Auto eines 25-Jährigen überschlägt sich auf der A13 bei Chur

Das Auto eines 25-Jährigen ist am Freitag auf der Autobahn A13 bei Chur ins Schleudern geraten und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der Fahrer konnte das Auto gemäss der Polizei selbständig und unverletzt verlassen.

(Keystone-SDA) Ein 25-Jähriger fuhr beim Anschluss Chur-Nord auf die Nordspur der Autobahn A13 ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und überschlug sich, als es auf die Böschung am Fahrbahnrand geriet. Der Überschlag endete auf dem Pannenstreifen.