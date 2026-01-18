Auto fährt in Biberist SO auf das Gleis der Regionalbahn

Keystone-SDA

Ein Auto ist in Biberist SO von der Strasse abgekommen und auf das Gleis des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) gefahren. Verletzt wurde niemand. Weil der Unfall in der Nacht passierte, störte er den Bahnverkehr nicht.

(Keystone-SDA) Wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilte, hat ein 36 Jahre alter Automobilist am Sonntag kurz nach 1 Uhr auf einer Quartierstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Als Ursache vermutet die Polizei eine kurze Unaufmerksamkeit.

Das Auto kam auf dem Gleisbett zu Stillstand. Es wurde mit einer Seilwinde geborgen, wie die Polizei mitteilte. Während das Auto stark beschädigt wurde, entstand am Gleisbett nur geringer Sachschaden.