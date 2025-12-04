Auto gerät in Wauwil LU auf Bahngleis und wird von Zug erfasst

Keystone-SDA

In Wauwil ist am Donnerstagmorgen ein Auto auf ein Bahngleis geraten und von einem Zug erfasst worden. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke war jedoch mehrere Stunden unterbrochen.

(Keystone-SDA) Das Auto geriet am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf das Bahntrassee, wie die Luzerner Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Dem 73-jährigen Fahrer sei es nicht gelungen, das Fahrzeug wieder von den Schienen zu «manövrieren», hiess es im Communiqué. Er fuhr deshalb über hundert Meter weiter, in der Hoffnung, das Trassee an einer anderen Stelle verlassen zu können.

Doch das Auto blieb stecken, worauf der Mann ausstieg. Kurz darauf näherte sich ein Zug. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte dieser nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem stehenden Auto.

Die Bahnstrecke zwischen Sursee und Olten war wegen des Unfalls sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten rund drei Stunden unterbrochen. Auch der Bahnübergang blieb gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um, für Bahnreisende wurden laut Polizeiangaben Ersatzbusse eingesetzt.