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Auto hinterlässt im Kanton Schwyz Ölspur

Keystone-SDA

Ein unbekanntes Auto hat am Dienstagabend in Egg im Kanton Schwyz eine zwei Kilometer lange Ölspur hinterlassen. Diese erstreckte sich von der Kapellstrasse bis unterhalb des Etzels.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Schwyz geht davon aus, dass der Personenwagen am Ende der Ölspur abgeschleppt worden ist. Die Strassen hätten durch eine Spezialfirma gereinigt werden müssen, hiess es in der Mitteilung der Polizei. Auch die Feuerwehr Einsiedeln sei im Einsatz gestanden.

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