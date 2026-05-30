Auto kollidiert in Pfyn TG mit Traktor

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Pfyn TG bei einer Kollision mit einem Traktor leicht bis mittelschwer verletzt worden. Sein Führerausweis wurde eingezogen und eine Blutprobe angeordnet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein 58-jähriger Traktorfahrer war kurz nach 21.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Müllheim in Richtung Pfyn unterwegs. Ihm sei eingangs Dorf plötzlich ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegengekommen, sagte er den Einsatzkräften. Er habe daraufhin auf die andere Strassenseite gewechselt, um auszuweichen.

Doch der Autofahrer habe danach ebenfalls die Fahrbahn gewechselt. Der Traktorfahrer wollte zurück auf seine Strassenseite, wobei es zur Kollision kam, wie es weiter hiess. Das Auto sei dann von der Strasse abgekommen und mit mehreren Büschen kollidiert. Zuletzt landete es auf dem Vorplatz eines Mehrfamilienhauses und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der 36-jährige Schweizer Autofahrer wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei ihm eine Blutprobe an.