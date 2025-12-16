Auto rammt E-Biker auf der Eigentalstrasse in Oberembrach

Keystone-SDA

Am Dienstagmorgen hat ein Auto auf der Eigentalstrasse in Oberembrach ein E-Bike erfasst. Der 76-jährige E-Bike-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

(Keystone-SDA) Ein 27-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 7.30 Uhr ausserorts auf der Eigentalstrasse in Richtung Nürensdorf unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Im Bereich des Schützenhauses kam es zu der heftigen Kollision mit dem in die gleiche Richtung fahrenden E-Biker.

Der Zweiradlenker prallte auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde auf die Strasse geschleudert. Nach der medizinischen Notversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde er in ein Spital gebracht.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Das E-Bike und das Auto wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.