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Auto verletzt mehrere Menschen – CSD in Berlin abgebrochen

Keystone-SDA

Beim Christopher Street Day in Berlin soll nach ersten Angaben der Polizei ein Fahrzeug mehrere Menschen verletzt haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mutmasslich sei ein Fahrzeug in den Tiergarten gefahren, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mitteilte. Der CSD wurde abgebrochen.

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem veröffentlichten Video bei X. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

«Wir haben eine Polizeilage», sagte der Polizeisprecher. «Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig», hiess es von der Polizei.

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs.

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