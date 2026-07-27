Autofahrer kollidiert auf Kreuzung in Inwil LU mit Polizeiauto

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist Samstagnacht in Inwil LU auf einer Kreuzung trotz Rotlicht nach links abgebogen. Dabei fuhr er in ein entgegenkommendes Patrouillenfahrzeug der Luzerner Polizei.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 22.40 Uhr auf der Kreuzung Oberhofen. Der Autofahrer kam von Eschenbach und bog in Richtung Inwil ab. Wieso er das Rotlicht missachtete, war am Montag noch nicht geklärt, wie aus einer Mitteilung der Luzerner Polizei hervorgeht.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 70’000 Franken.