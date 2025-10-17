Autofahrer kollidiert bei Laax GR mit Muldenkipper

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei Laax mit einem Muldenkipper kollidiert, als er diesen überholen wollte. Das Baustellenfahrzeug kippte zur Seite, der 26-jährige Bauarbeiter stürzte auf die Strasse.

(Keystone-SDA) Der Bauarbeiter wurde gemäss Angaben der Kantonspolizei leicht verletzt und ins Spital nach Ilanz gebracht. Das Auto kollidierte mehrmals mit der Leitplanke und kam an der gegenüberliegenden Stützmauer zum Stillstand. Der Rentner blieb unverletzt.