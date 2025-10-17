The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Autofahrer kollidiert bei Laax GR mit Muldenkipper

Keystone-SDA

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei Laax mit einem Muldenkipper kollidiert, als er diesen überholen wollte. Das Baustellenfahrzeug kippte zur Seite, der 26-jährige Bauarbeiter stürzte auf die Strasse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bauarbeiter wurde gemäss Angaben der Kantonspolizei leicht verletzt und ins Spital nach Ilanz gebracht. Das Auto kollidierte mehrmals mit der Leitplanke und kam an der gegenüberliegenden Stützmauer zum Stillstand. Der Rentner blieb unverletzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft