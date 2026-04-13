Autolenker prallt in Rupperswil AG in Steinbrocken – Frau verletzt

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Rupperswil AG in einen grossen Stein geprallt. Der weggeschleuderte Steinbrocken verletzte eine 57-jährige Fussgängerin. Der Autolenker stand gemäss Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr auf der Aarestrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Der 63-Jährige sei mit seinem Auto von Auenstein herkommend durch ein Waldstück in Richtung Rupperswil gefahren.

Im Bereich eines angrenzenden Parkplatzes sei der Lenker mit einem Stein am rechten Strassenrand kollidiert. Durch den Aufprall sei der Steinbrocken weggeschleudert worden – dieser habe die 57-jährige Fussgängerin sowie deren 16-jährigen Sohn erfasst. Sie hätten sich auf dem Parkplatz aufgehalten.

Beide wurden zu Boden geschleudert, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Während der Jugendliche unverletzt geblieben sei, habe die Frau starke Prellungen am Bein sowie am Brustkorb erlitten. Eine Ambulanz habe die Frau ins Spital gebracht.

Ein Atemalkoholtest zeigte laut Polizei, dass der 63-jährige Lenker alkoholisiert war. Die Polizei nahm den Mann den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts vorläufig ab und verzeigte ihn bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.