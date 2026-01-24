Automobilistin kollidiert in Chur mit Strassenmast

Keystone-SDA

In Chur GR ist eine Autolenkerin mit einem Strassenmast kollidiert. Sie musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es am Samstagvormittag auf der Kasernenstrasse in Chur, wie die Stadtpolizei gleichentags mitteilte. Eine Automobilistin kollidierte demnach bei einem Kreisel aus noch ungeklärten Gründen auf der Schutzinsel eines Fussgängerstreifen mit einem Kandelaber.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Mast um, wie es weiter hiess. Die Lenkerin wurde nach der Erstbetreuung vor Ort durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Am Fahrzeug sowie an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden. Die Stadtpolizei Chur kläre den Unfallhergang ab.