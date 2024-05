Avril Lavigne: Ich würde mich daten

1 Minute

(Keystone-SDA) Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (“Complicated”) lobt sich selbst als potenzielle Partnerin. “Ich bin verdammt fantastisch”, sagte die 39-Jährige im “Call Her Daddy”-Podcast. “Ich würde mit mir ausgehen.” Sie sei eine tolle Köchin und habe etwa Freude daran, das Haus zu dekorieren. Sie sei mehr der Typ für ernsthaft gemeinte Beziehungen als nur für unverbindliche Dates, führte die Kanadierin aus. Ob sie derzeit in einer Beziehung ist, beantwortete sie nicht. Allgemein empfehle sie aber, sich einen zuverlässigen Partner zu suchen. “Denn wenn man das nicht hat, wird man sich in der Beziehung nie geerdet fühlen, und man wird sich im Kreis drehen.”