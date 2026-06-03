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Axenstrasse ist nach kurzer Sperrung wieder geöffnet

Keystone-SDA

Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR ist nach einer rund fünfstündigen Sperrung am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Ausgelöst worden war die Sperrung durch das automatische Alarmsystem im Steinschlaggebiet Gumpisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Abschnitt der A4 war am Mittwoch kurz vor 3 Uhr gesperrt worden, wie der Kanton Uri mitgeteilt hat. Das Überwachungssystem habe Geländebewegungen festgestellt. Gegen 8 Uhr gaben die Behörden Entwarnung.

Während der Sperrung waren Sisikon UR und Riemenstalden SZ nur noch von Brunnen SZ her erreichbar. Der Durchgangsverkehr wurde via Luzern und den Seelisbergtunnel umgeleitet.

Die Zufahrtsstrecke zur Gotthardautobahn war bereits am Sonntagabend nach einem Steinschlagalarm vorübergehend gesperrt worden. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht.

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