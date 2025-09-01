Axenstrasse wird nachts gesperrt für Montage einer Förderbandbrücke

Keystone-SDA

Für den Bau der neuen Axenstrasse wird auf der A4 in Sisikon UR eine temporäre Förderbandbrücke über der bestehenden Nationalstrasse errichtet. Die Axenstrasse muss deshalb drei Nächte komplett gesperrt werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Förderhandbrücke dient der Abfuhr des Ausbruchmaterials des Sisikoner Tunnels. Die Montage erfolge mit einem Pneukran, der aufgrund seiner Grösse die gesamte Fahrbahn einnehme, hiess es seitens des Astra im Communiqué. Unter laufendem Verkehr sei dies nicht möglich, so das Bundesamt.

Deshalb müsse die Axenstrasse nördlich von Sisikon in drei Nächten vom 14. auf den 15. September, 21. auf den 22. September und 28. auf den 29. September, jeweils von 20:00 bis 06:00 Uhr, gesperrt werden.

Während der Sperrungen sind laut Mitteilung Umleitungen über die A2 und A14 signalisiert. Ein Verkehrsdienst ist in Flüelen sowie am Wolfssprung im Einsatz.

Das Dorf Sisikon bleibt während der Sperrnächte nur von Süden erreichbar, die Zufahrt nach Morschach SZ nur von Norden.