The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Badewasser in Zentralschweizer Seen ist gut bis ausgezeichnet

Die Badewasserqualität in den Seen der Zentralschweiz ist gut bis ausgezeichnet
Die Badewasserqualität in den Seen der Zentralschweiz ist gut bis ausgezeichnet Keystone-SDA

Die Seen von Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Luzern weisen eine "einwandfreie" Badewasserqualität auf. Das zeigen Untersuchungen an 65 Badestellen in den Zentralschweizer Kantonen, wie die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Proben wurden von Mai bis Juni an den Zentralschweizer Seen genommen, darunter am Vierwaldstättersee, Zugersee, Zürichsee und kleineren Seen der Region.

Analysiert wurden die Wasserproben auf Darmbakterien. Die Untersuchungen führten das Laboratorium der Urkantone sowie die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz durch. Sämtliche Messstellen erreichten eine «gute bis ausgezeichnete» Wasserqualität, wie die Behörden mitteilten. Empfehlungen oder Einschränkungen für Badende mussten keine ausgesprochen werden.

Laut der Mitteilung konzentrierten sich die Untersuchungen auf die mikrobiologische Belastung des Wassers. Nicht erfasst wurden mögliche Vorkommen von «Entenflöhen» (Zerkarien), die bei hohen Wassertemperaturen im Uferbereich auftreten können. Die Gabelschwanzlarven gelten als harmlos, können jedoch vorübergehenden Juckreiz auslösen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft