Badrutt’s Palace in St. Moritz GR zum Hotel des Jahres gekrönt

Keystone-SDA

Der Gastronomieführer Gault Millau hat das St. Moritzer Luxushotel Badrutt's Palace zum Hotel des Jahres 2026 ausgezeichnet. Diesen Titel verdankt das 1896 eröffnete Hotel vor allem einer Investition über 70 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Eigentlich sei das Fünf-Sterne-Hotel schon lange reif gewesen für diese Auszeichnung, schrieb Gault Millau am Montag in einer Mitteilung. Doch wollte der Gastronomieführer die Eröffnung des «Serla Wings» abwarten. Ein 70 Millionen Franken teurer Neubau mit 25 luxuriösen Zimmern.

Das auf 1850 Metern gelegene Hotel im Bündner Oberengadin rüstete gemäss der Mitteilung auch für den Sommer auf und baute einen 200 Quadratmeter grossen Pool im Garten. Im Winter locken elf Restaurants – eines davon wurde mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet.

Der Treffpunkt der Stars

Die 660 Mitarbeitenden sind vor allem auf Gäste im Luxussegment eingestellt. Die luxuriöseste Suite im Hotel kostet für eine Nacht im September rund 13’500 Franken, wie sich auf der Hotelwebseite berechnen lässt. Das einfachste 46 Quadratmeter grosse Zimmer kostet 1’300 Franken im gleichen Zeitraum.

«Die ikonische Le Grand Hall, eine Art Laufsteg der Schönen, Reichen und Erfolgreichen», schreibt Gault Millau dazu. So soll beispielsweise der italienische Modedesigner Giorgio Armani zu den Stammgästen gehören.