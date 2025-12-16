Bahnverkehr in Luzern stark eingeschränkt

Keystone-SDA

Bahnreisende im Bahnhof Luzern haben sich am Dienstagnachmittag in Geduld üben müssen. Beim Zugbetrieb im Bahnhof Luzern kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund einer defekten Fahrleitung im Bereich einer Weiche im Bahnhof konnten nur noch die Gleise 2 bis 7 angefahren werden, teilten die SBB auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Betroffen waren die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und Voralpen-Express, wie die SBB schrieben. Darunter waren Verbindungen in Richtung Olten, Sursee und Willisau.

Die Einschränkung wird laut den SBB bis Mittwochmorgen um 01.45 Uhr dauern. Die Reparatur der Fahrleitung sei «zeitaufwendig» und könne erst nach Betriebsschluss abgeschlossen werden, so die SBB-Medienstelle weiter.