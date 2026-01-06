The Swiss voice in the world since 1935
Balz Stückelberger tritt aus dem Baselbieter Landrat zurück

Keystone-SDA

FDP-Landrat Balz Stückelberger tritt per Ende Februar 2006 aus dem Baselbieter Landrat zurück. Der 53-Jährige gibt nach 15 Jahren sein Mandat ab. Er bleibt aber in der Politik und wird Vizepräsident der FDP Baselland, wie die Partei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Unter Vorbehalt seiner Wahl übernimmt er das Amt von Sven Inäbnit, der auf eigenen Wunsch aus der FDP-Parteileitung zurücktritt. Inäbnit wird aber weiterhin im Landrat bleiben.

Der Arlesheimer Jurist Stückelberger wird sein Landratsmandat an Hannes Felchlin, den Erstnachrückenden in seinem Wahlkreis, abgeben.

