Bankräuber von Erlinsbach kommt mit mehreren Tausend Franken davon

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag eine Bankfiliale im solothurnischen Erlinsbach überfallen und dabei mehrere Tausend Franken erbeutet. Eine Grossfahndung verlief bisher erfolglos.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aktuellen Erkenntnissen zufolge hat der Mann Angestellte der Raiffeisenbank mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt, wie die Polizei Kanton Solothurn am Samstag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Bis am Samstagnachmittag konnte er noch nicht gefasst werden.

