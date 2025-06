Basel erwartet 500’000 Gäste an Frauenfussball-EM

Keystone-SDA

In genau einem Monat startet in Basel das Eröffnungsspiel der Uefa Women's Euro 2025. Basel erwartet rund eine halbe Million Gäste in den Fanzonen, wie das Erziehungsdepartement am Montag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Fanzonen am Barfüsserplatz und am Messeplatz sind vom 1. bis 27. Juli von 15.00 bis 23.00 Uhr geöffnet, an den Spieltagen ab 11.00 Uhr. Einzig am 14. Juli und 21. Juli bleiben die Zonen geschlossen.

In den Fanzonen werden gemäss Mitteilung wie beim ESC als Sicherheitsmassnahme Fahrzeugrückhaltesysteme während der gesamten Turnierdauer eingesetzt.

Kino auf dem Barfi

Auf dem Barfüsserplatz entsteht eine «Stage of Emotions» mit Liveübertragungen, Konzerten und Podiumsgesprächen. Am 15. und 20. Juli verwandelt sich der Barfüsserplatz zudem in ein Kino. Gezeigt werden unter anderem «Kick it like Beckham», «Marinette» und «Das Wunder von Bern». Auf dem Messeplatz ist ein polysportives Programm mit Fokus auf Mädchen und Frauen geplant.

Die Euro solle auch langfristig wirken, hiess es weiter. Ziel sei es, die Zahl lizenzierter Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen zu verdoppeln.

Dieser Sportgrossanlass sei eine einmalige Chance für Basel, liess sich Erziehungsdirektor Mustafa Atici in der Mitteilung zitieren. Es geh um eine starke Botschaft für junge Mädchen: Nämlich, dass sie auf den Platz gehören würden.

Neben dem Eröffnungs- und Finalspiel am 2. Juli respektive 27. Juli finden am 8. Juli und 13. Juli zwei Gruppenspiele und am 19. Juli ein Viertelfinalspiel in Basel statt.