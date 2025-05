Basel ist offen für Meisterfeier während dem ESC

Keystone-SDA

Basel-Stadt hat sich offen gezeigt für eine Meisterfeier des FC Basel am Sonntag während der Feierlichkeiten zum Eurovision Song Contest (ESC). Sollte Basel Schweizer Meister werden, würde am Sonntagabend auf dem Barfüsserplatz die Musik dem Fussball weichen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Meistertitel hängt jedoch nicht vom FC Basel ab. Dazu müsste Servette am Sonntag im Spiel gegen die Berner Young Boys verlieren. Einer Feier auf dem Barfüsserplatz stünde dann nichts mehr im Weg, schrieb der Kanton Basel-Stadt in einer Mitteilung am Samstagabend. Er bezeichnete sie als neuen «Höhepunkt zum ESC-Startprogramm».

Sollte es dazu kommen, würde die Musik auf der Bühne am Barfüsserplatz – rund eine Stunde früher als geplant – um 19.30 Uhr verstummen, wie der Kanton mitteilte. Er dankte den Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Publikum für ihre Flexibilität. Die Mannschaft werde frühestens ab 20.30 Uhr auf dem Balkon am Barfüsserplatz erscheinen und sich von den Fans feiern lassen.

Dass Basel den Titel holt, steht kaum mehr zur Diskussion. Vielmehr geht es um den Zeitpunkt. Für den FCB wäre es der 21. Meistertitel der Vereinsgeschichte und der erste seit 2017. Der letzte Titelgewinn, der 13. Cupsieg, datiert von 2019.

Am Sonntagnachmittag wird in Basel der ESC eingeläutet. Im Rahmen der Eröffnungszeremonie werden die 37 teilnehmenden Delegationen durch das Basler Stadtzentrum ziehen. Das Begleitprogramm – unter anderem mit mehreren Bühnen in der Stadt – hat bereits am Samstag begonnen.