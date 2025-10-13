Basel-Stadt erhöht Stromspar-Bonus für Betriebe

Keystone-SDA

Der Stromspar-Bonus 2025 in Basel-Stadt fällt für Betriebe höher aus. Der Kanton erhöht den Bonussatz von 0,27 Prozent im Vorjahr auf neu 0,31 Prozent, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) In den vergangenen Jahren wurde der Bonussatz aufgrund verschiedener Unsicherheiten in der Entwicklung der Fondsgelder stabil gehalten. Dies trug zu einem höheren Fondsbestand bei, wie es im Communiqué heisst.

Der Kanton erhebt seit 1998 eine Lenkungsabgabe, um das Stromsparen attraktiver zu machen. Die Einnahmen fliessen in einen Fonds, aus dem jährlich allen Einzahlerinnen und Einzahlern ein Bonus ausbezahlt wird. Dieser beträgt für eine Privatperson 60 Franken pro Jahr. Bei den Betrieben richtet sich der Bonus nach einem bestimmten Prozentsatz der Lohnsumme für die Arbeitslosenversicherung.