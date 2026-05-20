Basel-Stadt publiziert falsche Grafik zur Klybeckinsel-Initiative

Keystone-SDA

In der gedruckten Broschüre des Kantons Basel-Stadt zur Abstimmung am 14. Juni zur Klybeckinsel-Initiative ist eine Grafik fehlerhaft. Das Balkendiagramm zum Abstimmungsverhalten des Grossen Rates ist falsch dargestellt worden.

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(Keystone-SDA) Die Grafik auf Seite 7 der Erläuterungen zeige fälschlicherweise eine Zustimmung des Grossen Rates mit 84 zu 0 Stimmen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Der Text auf derselben Seite gebe das korrekte Stimmverhältnis hingegen richtig wieder. Tatsächlich lehnte das Parlament die Initiative an seiner Sitzung vom 11. März mit 84 Stimmen dagegen und ohne Zustimmung ab.

In der elektronischen Version der Abstimmungserläuterungen auf der Webseite des Kantons Basel-Stadt wurde der Fehler korrigiert. Die gedruckten Hefte konnten nicht mehr angepasst werden, wie es weiter heisst. Die Staatskanzlei bedauere den Fehler.