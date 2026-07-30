Basel-Stadt sagt offizielle Feuerwerke zur Bundesfeier ab

Basel-Stadt sagt das offizielle Feuerwerk zum Schweizer Nationalfeiertag ab Keystone-SDA

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Die offiziellen Feuerwerke anlässlich der Bundesfeier auf dem Rhein und dem Bruderholz in Basel sind abgesagt worden. Grund dafür sind anhaltende Trockenheit und Hitze, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Aufgrund der Bedingungen ist es «von grösster Wichtigkeit», dass das absolute Feuerentfachungs- und Feuerwerksverbot im Kanton Basel-Stadt eingehalten wird, wie es heisst. Nach Absprache mit den Trägervereinen der beiden Feiern in Basel habe man sich entschieden, die Feuerwerke abzusagen.

Auf dem Rhein gebe es am 31. Juli etwa Shows des Feuerlöschboots und des Wasserski-Clubs Basel zu sehen, schreibt die Regierung. Und am 1. August werde auf dem Bruderholz eine feuerwerklose Show gezeigt. Diese werde mit Wasser, Licht und Lasern dargeboten. Der traditionelle Lampionumzug mit mehreren hundert Kindern finde wie angekündigt statt.

Der Kanton Basel-Stadt hatte am Montag noch bekanntgegeben, an den beiden Feuerwerken festzuhalten. In den beiden Basel gilt seit einer Woche eine absolutes Feuerverbot.