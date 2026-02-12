Basel-Stadt und Aargau fördern innovative Lebensmittelprojekte

Keystone-SDA

Die Kantone Basel-Stadt und Aargau haben gemeinsam das Förderprogramm "FoodHealth" lanciert. Für die Jahre 2026 bis 2028 stehen 2,12 Millionen Franken bereit. Unterstützt werden Innovationsprojekte im Bereich Agrar- und Lebensmitteltechnologie.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel ist es, neue Technologien schneller in die Praxis zu bringen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Gefördert werden etablierte Unternehmen, Start-ups und gemeinsame Projekte mit Hochschulen.

Das Programm bietet Vernetzung, Coaching, Pilotprojekte und Finanzierung. Basel-Stadt trägt 1,7 Millionen Franken bei, der Aargau 420’000 Franken. Die operative Umsetzung übernehmen Partnerorganisationen in beiden Kantonen.