Basel-Stadt will einen neuen Birssteg bauen und sucht Entwurf

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Stadt will den Birssteg abreissen und einen Ersatzbau erstellen. Die Brücke von 1934 genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

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(Keystone-SDA) Der Birssteg weise erhebliche bauliche Mängel auf. Er genüge den Anforderungen des Hochwasserschutzes und den verkehrlichen Bedürfnisse nicht mehr. Deshalb sei ein Ersatzneubau erforderlich, teilte eine BVD-Mediensprecherin mit.

Das BVD sucht daher gemäss Beschaffungsplattform Simap nach Projektentwürfen für eine neue Brücke. Es schrieb am Mittwoch einen anonymen Projektwettbewerb aus.

Die Fussgänger- und Velobrücke verbindet das Basler Lehenmattquartier mit Birsfelden BL. Sie liegt zwischen zwei grösseren Birsbrücken, der Zürcherstrasse-Brücke und der Redingbrücke.