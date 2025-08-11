The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Baselbieter FDP schlägt drei Personen als Gschwind-Nachfolge vor

Keystone-SDA

Die Parteileitung der FDP Baselland will ihren freiwerdenden Regierungsratssitz mit Markus Eigenmann, Nadine Jermann oder Daniel Spinnler verteidigen: Sie schlägt dem Parteitag vom Donnerstag vor, eine dieser drei Personen zu nominieren, wie sie am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Nachfolge der auf Ende Jahr zurücktretenden Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) gingen bei der FDP mehrere Bewerbungen ein, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Parteileitung habe sich «mit den Kandidaturen und der Ausgangslage intensiv auseinandergesetzt». Als Ergebnis davon will sie nun auf Eigenmann, Jermann oder Spinnler setzen. «Alle drei erfüllen das Anforderungsprofilaufgrund aufgrund ihrer beruflichen und politischen Erfahrungen bestens», hält die FDP fest.

Wer für die FDP ins Rennen steigen wird, entscheidet der Parteitag am Donnerstag. Die Ersatzwahl findet am 26. Oktober statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang fände am 30. November statt.

Nicht unter den Vorschlägen der Parteileitung befinden sich zwei weitere freisinnige Interessenten für den Regierungsrat, der ehemalige Grüne Landrat Klaus Kirchmayr und der Kantonsparlamentarier Rolf Blatter. Kirchmayr wurde eben erst im Juli von der Sektion Aesch in die FDP aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft