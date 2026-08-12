Basler Bauinspektorat-Chefin muss nach Kritik der GPK gehen

Keystone-SDA

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Luzia Wigger Stein, die Leiterin des Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorats (BGI) wird anfangs 2027 frühzeitig pensioniert. Grund ist die externe und interne Kritik an der Führungs- und Zusammenarbeitskultur, die auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats untersuchte.

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(Keystone-SDA) Bauherrschaften kritisieren seit Längerem die Dauer bei Bewilligungsverfahren, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) unter Esther Keller (GLP) am Mittwoch mitteilte. Auf diese und weitere Punkte wies auch die GPK in ihrem Spezialbericht vom Juni hin.

Neben diesen Themen hätten sich auch die Herausforderungen im Bereich Baubewilligungen in den vergangenen Jahren verändert, auf aufgrund des Netto-Null-Ziels in der Klimapolitik des Kantons, heisst es im Communiqué. Das BVD werde die offene Stelle «zeitnah» neu ausschreiben.

Die Regierung wird im September zu den Empfehlungen der GPK Stellung beziehen. Das BGI habe schon einiges umgesetzt, zum Beispiel die längeren Öffnungszeiten für die Beratung und die Umstellung auf ein durchgängig digitales Verfahren.

Auslöser für den Spezialbericht der GPK waren zahlreiche Klagen von Kundinnen und Kunden wie auch von der Mitarbeiterschaft. Die GPK kritisierte unter anderem übermässig lange und unberechenbare Verfahren bei Baugesuchen und ein als toxisch beschriebenes Arbeitsklima.