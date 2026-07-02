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Basler Dachbesetzer fordern freies Geleit und Straffreiheit

Keystone-SDA

Seit Mittwochmorgen leisten zwei Personen letzten Widerstand gegen die Räumung der Besetzung an der Klybeckstrasse. Die beiden Personen harren weiterhin auf dem Dach aus und fordern freies Geleit und Straffreiheit, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstagachmittag kommunizierte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Mann und die Frau bestünden zudem darauf, dass von einer Auferlegung der Kosten auf sie sowie auf auf eine Kontrolle ihrer Personalien abgesehen werde, heisst es. Die Kantonspolizei schreibt, dass sie diesen Forderungen nicht nachkommen könne, ohne ihren gesetzlichen Auftrag zu verletzen.

Laut neuster Mitteilung haben die beiden gegenüber der Polizei geäussert, dass sie sich melden würden, sollten sie medizinische Hilfe benötigen. In Anspruch genommen hätten sie diese aber nicht. Allerdings versorge sie die Polizei aktiv mit Wasser.

Von einer direkten Intervention, die Frau und den Mann vom Dach zu holen, sehe die Polizei ab, heisst es weiter. Dies sei aufgrund der Örtlichkeit und der Reaktion der Personen auf die Einsatzkräfte zu gefährlich. Die Beamten handelten deswegen «mit der nötigen Zurückhaltung und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit».

Einsatz seit über 35 Stunden

Der Polizeieinsatz bei der besetzten Liegenschaft im Basler Klybeck-Quartier läuft noch immer. Zwei Personen harren seit Mittwochmorgen auf dem Dach aus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hatte.

Die Sicherheit und Gesundheit der beiden Personen hätten für die Kantonspolizei Basel-Stadt Priorität. Daher dauere der Einsatz an, bis die Situation gelöst sei, teilte die Polizei über ihren Whatsapp-Kanal mit.

Die beiden Personen befinden sich somit seit über 35 Stunden auf dem Dach des ehemaligen Chemie-Gebäudes an der Klybeckstrasse. Die Polizei begann am Mittwochmorgen um 04.00 Uhr mit der Räumung des dort ausgerufenen autonomen Kulturzentrums «Zack». Die Liegenschaft im Besitz des Versicherungsunternehmens Swiss Life war eigentlich leer – mit Ausnahme der beiden Personen auf dem Dach.

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