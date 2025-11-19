Basler Parlament will sofortigen Verzicht auf Kaskadenmodell

Der Basler Grosse Rat will einen sofortigen Stopp der Kaskadenmodell-Massnahmen wie Sektoren- und Stadionsperren bei Fussballspielen. Er hat am Mittwoch der Zweitüberweisung einer entsprechenden Motion mit 67 zu 19 Stimmen bei 4 Enthaltungen zugestimmt.

(Keystone-SDA) Die Motion von Pascal Messerli (SVP) fordert einen Verzicht auf «Kollektivstrafen» als Folgemassnahmen, die im Rahmen des im eingeleiteten Kaskadenmodell gegen den FC Basel verfügt werden können. Auslöser war eine Fan-Schlägerei nach einem FCB-Spiel in Zürich im April 2025.

Die Regierung lehnte die Motion als rechtlich teilweise unzulässig ab und beantragte eine Überweisung als unverbindlicheren Anzug. Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) hielt fest, dass das Parlament der Exekutive nicht verbieten könne, kantonales Recht anzuwenden.

Messerlis Motion erhielt Unterstützung von links bis rechts. SP, FDP, Basta und GLP waren dafür, die LDP als einzige Fraktion dagegen. Mitte-EVP hätte einen Anzug befürwortet, bei den Grünen gab es geteilte Meinungen.