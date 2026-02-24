Basler Polizei meldet insgesamt geordneten Fasnachtsmontag

Keystone-SDA

Der Montag der Basler Fasnacht verlief "insgesamt geordnet", wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Es sei jedoch zu einer Reihe von Einsätzen gekommen.

(Keystone-SDA) Die Sanität rückte bis zu den frühen Morgenstunden des Dienstags 26 mal aus, wie es heisst. Dies habe eine spürbare Belastung dargestellt. Auch die Berufsfeuerwehr sei zweimal wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen im Fasnachtsperimeter im Einsatz gestanden.

Insgesamt wurden der Polizei acht verlorene Kinder gemeldet, wie sie schreibt. Es sei gelungen, sie alle unversehrt wieder mit ihren Begleitpersonen zusammenzubringen.

Von 17 kontrollierten Fasnachtswagen wiesen fünf Mängel auf, die behoben werden konnten, wie es weiter heisst. Zwei der Wagen hätten jedoch vorerst stillgelegt werden müssen. Einer sei zu breit gewesen, für den anderen habe über keine Betriebssicherheitsbescheinigung verfügt.

Erfreulich war laut der Polizei, dass am Montag auf der Cortège-Route keine weiteren Zweiräder im Weg standen. Im Vorfeld der Fasnacht hatte die Polizei gemäss Mitteilung vom Montag jedoch 290 Zweiräder geräumt.