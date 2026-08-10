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Basler Polizeipatrouillen fahren neu im orangen Gewand

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat das Design ihrer Patrouillenfahrzeuge geändert. Nach knapp acht Jahren sind die Autos nicht mehr mehr mit einer blau-gelb-weissen, sondern mit einer orangen Signalfolierung unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese Wahl ziele auf eine bessere Erkennbarkeit ab, da Orange die meistgenutzte Signalfarbe der Schweizer Polizeien sei, heisst es im Communiqué. Das Logo der Kantonspolizei sowie eine reflektierende Skyline von Basel sind in das Design integriert. Das Korps rüstet seine Flotte schrittweise um, bis das neue Farbe flächendeckend eingeführt ist.

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