Basler Regierung lädt zu Schweigeminute auf Marktplatz ein

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt zeigt sich erschüttert und zutiefst betroffen von den tragischen Ereignissen in Crans-Montana: Mitglieder des Regierungsrates und des Grossen Rates werden am Freitag den Opfern der Brandkatastrophe gedenken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie werden sich zum fünfminütigen Läuten der Kirchenglocken und der Schweigeminute um 14.00 Uhr vor dem Rathaus auf dem Marktplatz einfinden, wie der Basler Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. «Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich diesem gemeinsamen Akt der Trauer und der Solidarität anzuschliessen.»

Am Freitagabend um 19.00 Uhr findet in der Offenen Kirche Elisabethen zudem eine ökumenische Besinnung mit Bischof Felix Gmür sowie Pfarrer und Kirchenratspräsident Lukas Kundert statt. An dieser wird auch Regierungsrätin Tanja Soland ein paar Worte an die Anwesenden richten.

In der Bar «Le Constellation» im Walliser Skiort Crans-Montana starben in der Silvesternacht 40 Menschen, 116 wurden verletzt. Das Feuer wurde höchstwahrscheinlich von Wunderkerzen ausgelöst, welche die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten.