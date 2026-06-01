Basler Verkehrs-Betriebe befördern mehr Fahrgäste

Keystone-SDA

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben im Geschäftsjahr 2025 über zwei Millionen mehr Fahrgäste befördert als im Vorjahr. Trotz gestiegener Verkehrserlöse resultierte unter dem Strich ein Verlust von rund 1,4 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Insgesamt nutzten 118,7 Millionen Personen die Trams und Busse, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) am Montag mitteilten. Im Vorjahr waren es noch rund 116 Millionen gewesenen. Die Zunahme sei unter anderem auf Grossanlässe wie den Eurovision Song Contest und die Frauenfussball-Europameisterschaft zurückzuführen.

Die Verkehrserlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über sechs Millionen auf 125,5 Millionen Franken. Als Grund für das Defizit nannte das Transportunternehmen Kosten, die durch Verschiebungen von grösseren Baustellen nach Einsprachen entstanden seien.