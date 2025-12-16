Bauarbeiten für neues Heuwaage-Hochhaus in Basel beginnen im Januar

Keystone-SDA

Die Arbeiten für den Bau des neuen Hochhauses an der Heuwaage in Basel sollen Ende Januar 2026 beginnen. Am Anfang stehen die Abbrucharbeiten des bestehenden Gebäudes, wie die Eigentümerin, die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) und die Adimmo AG am Dienstag mitteilten.

(Keystone-SDA) Der Rückbau des seit 1955 bestehenden Hauses soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, wie es heisst. Danach könne mit dem Aushub der Baugrube für den Neubau begonnen werden. Der Baubeginn hatte sich in der Vergangenheit verzögert.

Die Bauarbeiten haben eine veränderte Führung des Verkehrs zur Folge, wie es weiter heisst. Die heutige Durchfahrt zwischen Steinenvorstadt und Birsigparkplatz werde für Autos geschlossen und die beim Hochhaus befindlichen Parkplätze würden gesperrt. Der Raum werde für die Zufahrt zur Baustelle und den Abtransport von Abbruchmaterial benötigt.

Der Neubau soll bis 2031 bezogen werden können, wie es in der Mitteilung steht. Dann sollten in 21 Stöcken 66 Wohnungen und Platz für Einzelhandel, Gastonomie und Büros bereit sein. Für das Vorhaben seien 92 Millionen Franken an Investitionen veranschlagt.

Die Regierung hatte den Bebauungsplan bereit im Februar 2020 verabschiedet. Gebaut wird gemäss Plänen von Miller & Marata Architekten aus Basel. Betraut mit der Realisierung ist Allreal Generalunternehmung AG als Totalunternehmerin.