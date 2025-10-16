Bauarbeiter wollen Streikmassnahmen

Keystone-SDA

Das Baugewerbe steuert laut Gewerkschaften auf einen harten Arbeitskampf zu. Trotz mehreren Verhandlungsrunden zum neuen Landesmantelvertrag sei keine Einigung in Sicht. Bei einer Befragung hätten sich fast 90 Prozent der Bauarbeiter für einen Streik ausgesprochen.

(Keystone-SDA) Die Geduld der Bauarbeiter sei am Ende, hiess es am Donnerstag in Bern an der Medienkonferenz der Gewerkschaften Unia und Syna. 20’000 Bauarbeiter hätten sich an einer landesweiten Streikabstimmung beteiligt und 89,7 Prozent von ihnen für einen Streik ausgesprochen, wenn die Baumeisterspitze weiterhin familienfreundliche Arbeitszeiten verweigere. Protesttage würden bereits ab nächster Woche beginnen.

Die Baumeister legen einen neuen Vertrag mit «massiven Verschlechterungen» vor, so die Gewerkschaften. Es brauche eine Lösung bei der Reisezeit, die Arbeitsgesetz-konform sei. Ohne Verhandlungsbereitschaft der Baumeisterspitze und familienfreundlichere Arbeitszeiten verschärfe sich die Personalkrise der Branche.

Am Dienstag fand die vierte von fünf vereinbarten Verhandlungsrunden statt.