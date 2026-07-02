Baubewilligungsverfahren sollen im Kanton Luzern schneller werden

Keystone-SDA

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Die Baubewilligungsverfahren sollen im Kanton Luzern beschleunigt werden. Der Regierungsrat hat die für die nächsten zehn Jahre anfallenden Kosten von neun Millionen Franken für die Vereinfachung des Prozesses bewilligt.

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(Keystone-SDA) Das Projekt trägt den Namen «Beschleunigung und Digitalisierung Baubewilligunsprozess» (Digibaupro). Mit diesem werden gemäss einer Mitteilung der Staatskanzlei zwei Ziele angestrebt. Das Baubewilligungsverfahren soll durchgehend digitalisiert werden, zudem sollen dessen rechtlichen Grundlagen vereinfacht werden.

Bereits entschieden ist, welche Software künftig für das Baubewilligungsverfahren zum Einsatz kommen soll. In einem öffentlichen Beschaffungsverfahren setzte sich gemäss der Mitteilung die Open-Source-Software Inosca durch. Diese soll zunächst in einzelnen Gemeinden getestet und dann flächendeckend eingesetzt werden.