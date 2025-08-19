Baugesuch für vollautomatische Bahn nach Walzenhausen eingereicht

The Swiss voice in the world since 1935
Die Appenzeller Bahnen haben beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Baugesuch für eine vollautomatische und führerlose Bahnlinie Rheineck-Walzenhausen eingereicht. Der Baustart an der rund zwei Kilometer langen Strecke ist Ende 2026 geplant. 2027 soll die neue Bahn fahren.

(Keystone-SDA) Voraussichtlich im Herbst werde das Projekt für die Linie der Zahnradbahn auch in den anliegenden Gemeinden aufliegen, schrieb die Appenzeller Bahnen AG (AB) am Dienstag in einer Mitteilung. Nach Erhalt der Genehmigungen beginnen die rund ein Jahr dauernden Bauarbeiten. Während dieser Zeit verkehren Ersatzbusse.

Gemäss der Internetseite der AB sind Arbeiten an der Infrastruktur geplant, wie etwa der Einbau von Sicherheitseinrichtungen in den Stationen, an den Bahnübergängen und auf der Strecke sowie Abschrankungen entlang der Strecke. Zudem wird der heutige Triebwagen aus dem Jahr 1958 ersetzt. Das neue Fahrzeug der Firma Stadler Rail verfügt gemäss Mitteilung über ein Panoramafenster sowie Holzsitze.

Nach der Inbetriebnahme werden die Fahrten vorerst begleitet. Später soll der Triebwagen unbegleitet fahren, heisst es im Communiqué weiter. Mitarbeiter der Appenzeller Bahnen werden die Fahrten aus der Betriebszentrale überwachen und wenn nötig ferngesteuert in den Zugbetrieb eingreifen.

Die Bahn von Rheineck nach Walzenhausen fährt seit 1896 und war ursprünglich eine Standseilbahn. Die neue Bahn soll unter anderem eine Ausweitung der Betriebszeiten ermöglichen.

