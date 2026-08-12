Baum und Wiese brannten in Dornach SO wohl wegen Feuerwerk

Keystone-SDA

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In Dornach SO haben am Dienstagabend ein Baum und eine angrenzende Wiese gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Als Ursache steht fahrlässiger Umgang mit Feuerwerk im Zentrum.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand am Kriselmannshollenweg ist bei der Kantonspolizei Solothurn um 20.15 Uhr eingegangen, wie sie in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schrieb. Die Feuerwehr Dornach habe den Brand schnell gelöscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen der grossen Trockenheit gilt im Kanton Solothurn seit mehreren Wochen ein komplettes Feuer- und Feuerwerksverbot. Es gilt die höchste Gefahrenstufe.