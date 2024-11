Beachvolleyballerin Joana Mäder geht in Baby-Pause

Keystone-SDA

Beachvolleyballerin Joana Mäder nimmt eine Auszeit vom Spitzensport. Die 33-Jährige ist schwanger und will 2026 wieder auf den Court zurückkehren. Zuerst möchte sie aber die Schwangerschaft und die Familienzeit ohne Druck geniessen.

(Keystone-SDA) Die Baby-Pause machte der Verband Swiss Volley am Dienstag in einem Communiqué bekannt. «Ich möchte als Mami auf den Court zurückkehren», lässt sich Mäder in der Mitteilung zitieren. Sie und ihr Mann, der Eishockeyprofi Stefan Mäder, würden sich «unglaublich freuen, im Frühling unser kleines Wunder begrüssen zu dürfen».

Mäder wurde 2020 mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré Europameisterin. 2021 gewannen sie die Olympia-Bronzemedaille. Für die Olympische Spiele in Paris verpassten sie die Qualifikation. In Hamburg bestritt das Duo im August seinen letzten Wettkampf.