Beatles-Star Paul McCartney als letzter Gast in Colbert-Show

Keystone-SDA

Beatles-Legende Paul McCartney ist als Stargast in die letzte Ausgabe der US-Late-Night-Show von Stephen Colbert gekommen. Der 83-Jährige sagte zu dem Late-Night-Talker: "Ich war gerade in der Gegend. Ich hatte ein paar Besorgungen zu erledigen."

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(Keystone-SDA) Er plauderte mit Colbert über frühere Auftritte, dann wurde es ein stückweit politisch. McCartney sagte auf Colberts Frage, wie der Brite Amerika vor Jahrzehnten bei Auftritten wahrgenommen habe: «Als das Land der Freiheit, die grösste Demokratie.» Er schob nach – «hoffentlich ist es das immer noch.»

Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus «rein finanziellen Gründen». Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde.