Befragung von Barbetreiberin Jessica Moretti

Keystone-SDA

Die Betreiber der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana VS sind bald drei Wochen nach der Brandkatastrophe am Mittwoch erneut von der Walliser Staatsanwaltschaft vorgeladen worden. Am Mittwoch soll vor allem Jessica Moretti einvernommen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während Jacques Moretti wie am Dienstag gegen 08.05 Uhr in einem Gefangenentransporter vorgeführt wurde, trafen seine Ehefrau sowie ihre beiden Anwälte, Yaël Hayat und Nicola Meier, um 08.30 Uhr zu Fuss bei der Staatsanwaltschaft in Sitten ein, wie ein Fotograf von Keystone-SDA beobachtete. Keiner von ihnen gab eine Erklärung ab.

Erneut verfolgen Dutzende Anwälte von Opfern die Befragung. Diese wird von einem Pool zuständiger Staatsanwältinnen geführt.

Als Beschuldigte muss Jessica Moretti zu den Ereignissen in der Nacht der Tragödie Stellung nehmen. Derzeit werden die Eheleute nach dem Drama, bei dem 40 Menschen starben und 116 verletzt wurden, des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung beschuldigt.

Jacques Moretti befindet sich seit dem 9. Januar in Untersuchungshaft und hofft, diese Woche das Gefängnis verlassen zu können. Ein entsprechendes Gesuch wurde Anfang der Woche beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Wallis eingereicht. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.