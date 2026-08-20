Bei Osterwalder Technology in Lyss droht Stellenabbau

Teilen

Beim Lysser Pressenhersteller Osterwalder Technology AG sollen bis zu 35 der 64 bestehenden Stellen abgebaut werden. Das hat die Gewerkschaft Unia am Donnerstag mitgeteilt. Vor rund einem Jahr ging Osterwalder in belgische Hände über.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damals habe die Tessenderlo Group versprochen, das Lysser Unternehmen weiterzuentwickeln und dessen Zukunft zu sichern, schreibt die Gewerkschaft. Umso unverständlicher sei es, «dass bereits ein Jahr später ein massiver Stellenabbau angekündigt wird», der das Know-how in Produktion, Forschung und Entwicklung aushöhlen würde.

Tessenderlo bringt laut Unia finanzielle Gründe vor und die aktuell schwächelnde Auftragslage. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Muttergesellschaft Ende 2025 über 80 Millionen Euro an Aktionäre ausgeschüttet hatte. Es brauche ein klares Bekenntnis zum Standort Lyss und zum Erhalt der Arbeitsplätze.

Die Personalkommission von Osterwalder Technology hat angesichts des anstehenden Konsultationsverfahrens die Gewerkschaft Unia zur Begleitung und Unterstützung mandatiert.