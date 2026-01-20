The Swiss voice in the world since 1935
Beifahrerin bei Auffahrunfall in Därligen verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagmorgen auf der A8 bei Därligen eine Frau verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als ein Richtung Interlaken fahrender Autolenker einem Lastwagen, der vom Rastplatz Därligen her einfahren wollte, den Vortritt gewährte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur Auffahrkollision mit zwei nachfolgenden Fahrzeugen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Eine Beifahrerin wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde für die Rettungs- und Unfallarbeiten kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

