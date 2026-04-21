Beim Feuer im Gefängnis Sarnen handelt es sich um einen Zellenbrand

Keystone-SDA

Der Brand im Gefängnis von Sarnen OW von Montagnachmittag ist in einer Zelle ausgebrochen. Dies hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisiert.

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(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft hatte am Montagabend in einer Mitteilung allgemein von einem Brand im Gefängnis von Sarnen berichtet, ohne zu erwähnen, wo es brannte. Fragen dazu, was und wieso es brannte, beantwortete die Staatsanwaltschaft am Dienstag unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Bei dem Brand wurde ein Häftling lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein ausserkantonales Spital gebracht. Das Polizeigebäude und das Verkehrssicherheitszentrums, die sich ebenfalls auf dem Areal Foribach befinden, wurden vorsorglich evakuiert. Weitere Verletzte gab es nicht.