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Beim Lesen und Rechnen haben Schweizer Schüler noch Potenzial

Keystone-SDA

Beim Lesen in der Schulsprache und in Mathematik haben Kinder in der zweiten Klasse noch Verbesserungspotenzial. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Kantone. Die Erziehungsdirektorenkonferenz stuft die Ergebnisse als "moderat" ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Beim Lesen in der Schulsprache erreichten 79 Prozent der Schülerinnen und Schüler die nationalen Bildungsziele, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung der Universität Bern zeigt. In Mathematik waren es 76 Prozent.

Besser schnitten die Getesteten beim Hörverständnis in der Schulsprache ab. Dort erreichten durchschnittlich 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Bildungsziele. Die Resultate zeigten insgesamt, dass die Kantone harmonisiert unterwegs seien, schrieb die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK).

Getestet wurden im Jahr 2024 rund 20’000 Schülerinnen und Schüler in rund 1150 Schulen. Die nächsten Erhebungen finden 2028 und 2031 statt.

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